Auch wenn sich der deutsche Teilnehmer Gabriel Clemens im Halbfinale der Darts-WM in London am Ende dem englischen Weltklasseprofi Michael Smith doch klar mit 2:6 geschlagen geben musste - für Sport 1 hat sich der Kauf der Medienrechte für die Nischen-Sportart definitiv ausgezahlt. Der Sender liegt nicht nur bei den 14- bis 49-Jährigen mit mehr als einer Million Zuschauern vorn. Sport 1 hat mit der Übertragung nach eigenen Angaben gleich mehrere Rekorde aufgestellt.



Einschaltquoten vom 2. Januar bei den 14- bis 49-Jährigen

Platz Sender Titel Sehb. (Mio.) MA (%) 1 SPORT1 Darts Live - WM, Halbfinale, WM 2023 1,020 19,3 2 ARD Das Erste Tagesschau 0,943 15,1 3 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7674 0,772 13,6 4 RTL RTL DIREKT 0,756 13,0 5 RTL WER WIRD MILLIONÄR? DIE 3-MILLIONEN-EURO-WOCHE Folge 1 0,730 12,5 6 RTL RTL AKTUELL 0,711 16,6 7 ProSieben Young Sheldon 0,573 8,0 8 ProSieben Young Sheldon 0,514 7,8 9 ZDF Die Frau im Meer Folge 1 0,505 7,1 10 ZDF heute journal 0,504 7,3 11 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 4103 0,454 9,7 12 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 0,451 11,5 13 ProSieben Galileo 0,436 8,8 14 VOX originär GOODBYE DEUTSCHLAND! DIE AUSWANDERER Folge 1 0,431 6,2 15 ARD Das Erste Wer weiß denn sowas? Folge 942 0,420 11,3 16 SAT.1 SWEETHEARTS 0,411 6,0 17 VOX originär GOODBYE DEUTSCHLAND! FAMILIE TÖPPERWIEN Folge 2 0,395 7,5 18 VOX originär DAS PERFEKTE DINNER Folge 1 0,390 7,8 19 ProSieben United States of Al 0,383 5,3 20 RTL RTL-NACHTJOURNAL 0,381 16,3

Quelle: AGF

So habe das erste Halbfinale der Darts-WM mit deutscher Beteiligung, das im Schnitt 1,99 Millionen und in der Spitze sogar bis zu 3,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten, so viele Menschen zu Sport 1 gelockt wie keine andere Darts-Partie zuvor. Doch nicht nur beim Gesamtpublikum hat Sport 1, das die Darts-WM seit 2004 überträgt und erstmals die Marke von 3 Millionen Zuschauern knackte, mit 9,2 Prozent Marktanteil einen neuen Rekord aufgestellt.Auch die Marktanteile bei den werberelevanten Zielgruppen - in diesem Fall männlichen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 59 Jahren (19,4 Prozent) und zwischen 14 und 49 Jahren - seien noch nie so hoch gewesen, teilt Sport 1 mit. Unter dem Strich sei der gestrige Montag der drittbeste Tag in der 30-jährigen Sendergeschichte gewesen.