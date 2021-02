© Moerschy auf Pixabay Am Dienstag und Mittwoch rollt in der Champions League wieder der Ball

Zum Auftakt des Achtelfinales in der Champions League zeigt DAZN am Dienstag das Spiel des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig gegen den FC Liverpool. Auch die Partie von Borussia Dortmund am Mittwoch gegen den FC Sevilla überträgt der kostenpflichtige Streamingdienst. Der Bezahl-Sender Sky zeigt Barcelona gegen Paris (Dienstag) und Porto gegen Juventus Turin (Mittwoch).