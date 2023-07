Orakel zur Frauenfußball-WM

So setzen Obi und Lena "Obi" Oberdorf Krake Paul ein Denkmal

Am 20. Juli ist es soweit: Mit dem Auftaktspiel Neuseeland vs. Norwegen startet die diesjährige Frauenfußball-WM im Eden Park in Auckland. Pünktlich dazu bringen auch die Baumarktkette Obi und Neu-Testimonial und Fußballnationalspielerin Lena "Obi" …