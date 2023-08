IMAGO/MIS

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist zum ersten Mal Weltmeister

Das WM-Finale der Fußballerinnen aus Spanien und England hat dem ZDF zum Abschluss des Turniers in Australien und Neuseeland noch einmal eine sehr gute Quote beschert. Nach Angaben der AGF Videoforschung sahen am Sonntagmittag 5,378 Millionen Menschen die Live-Übertragung vom 1:0-Triumph der Spanierinnen gegen die Europameisterinnen.

Nur der ARD-"Tatort" am Abend hatte am Sonntag mehr Zuschauerinnen und Zuschauer (5,621 Millionen). Der Marktanteil der Fußball-Übertragung war mit 41,8 Prozent hingegen Tages-Spitze.





An die Quoten der Spiele des nach der Vorrunde ausgeschiedenen DFB-Teams reichte das WM-Finale aber nicht heran. Zum 1:2 der Deutschen gegen Kolumbien am 30. Juli hatten 10,363 Millionen Interessierte (Marktanteil 61,6 Prozent) die ARD eingeschaltet. Das 1:1 gegen Südkorea vier Tage später verfolgten 8,06 Millionen Menschen im ZDF. Das entsprach einem Marktanteil von 63,5 Prozent.



Die ARD zog für sich eine insgesamt positive Bilanz. "Zwar war das frühe Aus der deutschen Elf mit Blick auf die Begeisterung des Publikums schade, dennoch blieb das Interesse auf dem gleichen hohen Niveau wie in der Vorrunde", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky in einer Mitteilung am Montag des bei der ARD für die WM-Übertragungen federführenden NDR.

