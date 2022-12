© IMAGO / Agencia MexSport Zumindest die Show beim WM-Finale war rekordverdächtig

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar in Geschichte. Die Bilanz aus deutscher Sicht fällt gemischt aus. Sportlich war die WM durch das erneute Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft für die meisten Fans eine Enttäuschung. In den Medien überstrahlte zu Beginn die Kritik an der FIFA und Gastgeber Katar das sportliche Geschehen. Entsprechend gedämpft fällt auch das Fazit von ARD und ZDF aus. Zumindest in den digitalen Kanälen war die Nachfrage so groß wie noch nie.