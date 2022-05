Amazon hat in dieser Saison über Prime Video erstmals Spiele des wichtigsten Europapokal-Wettbewerbes übertragen. Daneben zeigt der kostenpflichtige Internetanbieter DAZN die Champions League, weshalb viele Fans sich über die Notwendigkeit von zwei Abonnements ärgern.

"Ich kann verstehen, dass das ein Thema ist", sagte Green. "Prime Video ist aber etwas anderes als ein reines Streaming-Abonnement für Sport. Für Prime-Mitglieder gibt es die Spiele ohne zusätzliche Kosten." Der Manager fügte an: "Wer Champions League bei uns sehen möchte, bekommt viele Benefits dazu. Das ist das Wesen von Prime, ein Bündel von Benefits."Zuletzt hatte das Unternehmen erstmals Zahlen veröffentlicht: Die Begegnung FC Bayern München gegen FC Villarreal am 12. April hatten mehr als drei Millionen Haushalte live gesehen. "Offensichtlich sind wir stolz, dass wir die Champions League einer so beträchtlichen Anzahl von Zuschauern bieten konnten", sagte Green. "Das wird aber keine Regelmäßigkeit, dass wir Zahlen veröffentlichen." DAZN hat bisher noch keine Angaben zur Reichweite seiner Übertragungen gemacht.