© ZDF-Marketing/Bernd Wondollek Per Mertesacker

Der frühere Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker wird neuer TV-Experte beim ZDF und tritt damit die Nachfolge von Oliver Kahn an. Der Weltmeister von 2014 hat seinen ersten Einsatz am Donnerstag beim Nations-League-Spiel der deutschen Auswahl gegen Spanien in Stuttgart, wie der Sender am Montag mitteilte.