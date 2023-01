© Funke Sebastian Weßling

Staffelübergabe in Essen: Sebastian Weßling hat zum Jahreswechsel die Leitung von Funke Sport NRW übernommen. Bei der zentralen Unit, die neben den NRW-Titeln "Westdeutsche Allgemeine Zeitung", "Neue Rhein/Ruhr-Zeitung", "Westfalenpost" und "Westfälische Rundschau" auch weitere Funke-Titel mit Sportinhalten beliefert, tritt der 39-Jährige die Nachfolge von Peter Müller an, der sich in den Ruhestand verabschiedet.