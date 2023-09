Die Spiele der Champions League werden live bei Amazon und DAZN zu sehen sein

Die kostenpflichtigen Streamingdienste DAZN und Amazon Prime Video haben bekannt gegeben, welche Champions-League-Spiele mit deutscher Beteiligung sie an den ersten vier Spieltagen der Fußball-Königsklasse übertragen.

Auch in dieser Saison zeigt DAZN an jedem Spieltag der Gruppenphase drei Spiele mit Bundesligisten, eine Partie mit einem deutschen Team überträgt jeweils am Dienstag Amazon Prime Video. Alle anderen internationalen Spiele der Champions League sind auf DAZN zu sehen. Frei empfangbar ist nur das Finale beim ZDF.



Die Gruppenphase endet am 12./13. Dezember. Welche Spiele DAZN und Amazon an den Spieltagen fünf und sechs jeweils exklusiv übertragen, wird später entschieden.

Spiele mit deutscher Beteiligung

19. SeptemberDAZN: Young Boys Bern - RB Leipzig (18.45 Uhr)Amazon: Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund (21.00 Uhr)