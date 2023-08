DACH-Kampagne für Pluto TV

Nur Venedig hat mehr Kanäle

Das ist mal eine Werbeansage: Nur Venedig hat mehr Kanäle! In Zahlen sind es bei Pluto TV 75. Und in der Tat, Venedig hat mit über 150 doppelt so viele. Der Streamingdienst lanciert nun zur Bewerbung seines Angebots seine erste Fernseh- und …