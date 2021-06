Das Team von Ran: Matthias Killing, Moderator Matthias Opdenhövel, Andrea Kaiser und Wolff-Christoph Fuss (v.l.)

von David Hein

Wenn am 13. August die neue Bundesliga-Saison startet, müssen sich die Fans wieder einmal auf diverse Neuerungen einstellen. Im vergangenen Sommer hat die Deutsche Fußball-Liga DFL für die vier Spielzeiten ab der Saison 2021/2022 die Medienrechte neu vergeben – und dabei erneut für einige Überraschungen gesorgt. So gingen die zuvor von Beobachtern hoch gehandelten Bieter Amazon und die Deutsche Telekom leer aus. Dafür kehrt mit Sat 1 ein Fernsehsender auf die große Fußballbühne zurück, der die Berichterstattung über die Fußball-Bundesliga in den 90er Jahren mit "Ran" revolutionierte.