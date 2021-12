Wie bei den bestehenden Kooperationen mit anderen Fußball-Clubs will Sky durch die Vereinbarung mit dem hessischen Traditionsverein die Fans mit zusätzlichen Angeboten als Kunden gewinnen beziehungsweise noch enger an sich binden. Eintracht-Fans bekommen bei Sky künftig clubspezifische Inhalte und exklusiven Zugang zu SGE-Magazinen und -Formaten. Dazu gehört zum Beispiel das Magazin "Im Herzen von Europa - Das Eintracht Magazin", das der Verein seit dem Sommer produziert. Das Format wird im Rahmen der Kooperation künftig vor jedem Spieltag immer freitags um 16:30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 ausgetrahlt.



Die klubspezifischen Inhalte werden sukzessive über alle Plattformen von Sky, im linearen Programm, über die Plattformen Sky Q und Sky Ticket sowie auf der Website Skysport.de und der Sky Sport-App verbreitet. Fans bekommen außerdem in Kürze ein spezielles Vorzugsangebot, das aus dem Sky Sport Superticket und einem Zugang zu Eintracht TV besteht."Die Kooperation mit Sky ist aus unserer Sicht ein logischer Schritt im Zuge unserer Kommunikationsstrategie", erklärt Jan Martin Strasheim, Bereichsleiter Medien und Kommunikation bei Eintracht Frankfurt: "Der mediale Wandel erfordert ein neues Denken und entsprechende Maßnahmen. In den vergangenen Jahren haben wir unsere Contentproduktion sukzessive ausgebaut und nun die Möglichkeit, hochwertige Formate fernsehtauglich auszuspielen. Mit Sky als Rechtehalter der Bundesliga haben wir hierfür den perfekten Partner, der uns zudem hilft, Eintracht TV als attraktive Plattform für alle Fans von Eintracht Frankfurt inhaltlich weiter aufzuwerten. Zudem schaffen wir die Möglichkeit, unseren Sponsoringpartnern weitere Visibilität in unserem originärem Themenumfeld zu bieten."