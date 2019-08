Krombacher bleibt Co-Sponsor der Samstagskonferenz und des Topspiels der Woche. Bwin ist weiterhin Titelsponsor des Formats "Alle Spiele, alle Tore - die Bwin Highlight-Show", das im Anschluss an die Live-Spiele ausgestrahlt wird. Neuer Co-Sponsor des Topspiels der Woche ist außerdem Procter & Gamble mit der Marke Gillette.Die Deutsche Vermögensberatung bleibt im Rahmen eines umfassenden Sponsoringspaktes Titelsponsor der Halbzeitanalyse am Samstagnachmittag. Als neuer Co-Sponsor am Bundesliga-Sonntag ist Storck mit der Marke Knoppers NussRiegel dazu gekommen.

Ehemaliger Sky-Ticket-Chef heuert bei DAZN an

Zuvor war er viereinhalb Jahre lang

Senior Vice President für den Bereich Business Solutions und verantwortete in dieser Position die Gastro-Kooperationen des Unternehmens.



Neuer Arbeitgeber von Sexton-Chadwick ist der Sky-Konkurrent DAZN, der sich erst kürzlich von Eurosport die Rechte an den Freitagsspielen der Fußball-Bundesliga gesichert hat. Bei dem Sport-Streamingdienst firmiert der Manager als Senior Vice President Commercial Propositions und kümmert sich um das B2B-Geschäft. Sexton-Chadwick berichtet an John Gleasure, Chief Business Development Officer.

Außerdem wurde am Mittwoch der Abgang eines weiteren hochrangigen Sky-Managers bekannt. Wie DWDL.de berichtet , hat bereits im Februar