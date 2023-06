IMAGO / Laci Perenyi

Dortmund verspielte die Meisterschaft am entscheidenden 34. Spieltag gegen Mainz

Das Meisterschaftsrennen in der Bundesliga war spannend wie lange nicht. Das Herzschlagfinale am letzten Spieltag hat auch die Nachfrage nach aktuellen Informationen am letzten Spieltag kräftig angekurbelt: Sowohl die Sportschau als auch der Kicker vermelden Allzeitrekorde für ihre digitalen Kanäle.

So verzeichnete die Sportschau am entscheidenden letzten Spieltag rund 5,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer auf ihren digitalen Plattformen Sportschau