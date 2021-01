Bild überträgt Spiele des FC Bayern bei der Klub-WM in Katar live

© Daniel Biskup Marcel Reif kommentiert erstmals ein Live-Spiel für Bild

Bild hat sich die Rechte an den Spielen von Bayern München bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft in Katar gesichert. Bild.de und Sportbild.de zeigen am 8. Februar das Halbfinale mit dem Deutschen Rekordmeister sowie je nach Ergebnis das Finale oder das Spiel um Platz 3. Kommentiert werden die Spiele von Marcel Reif und Bild-Sportchef Matthias Brügelmann.