Welch schönes Skript. Welch schönes Skript.

Thomas Rabe und Matthias Dang, die beiden CEOs von RTL, haben sehr präzise Vorstellungen, was im europäischen TV-Geschäft zu passieren habe, um den machtvollen US-Plattformen etwas Wirkungsvolles entgegenzusetzen. Gebot der Stunde sei die Errichtung "nationaler Champions" – mit RTL in einer tragenden Hauptrolle. Auch das passende Drehbuch wurde immer wieder öffentlich präsentiert. In Frankreich trieb Rabe die Fusion des hochprofitablen RTL-Senders M6 mit Wettbewerber TV1 voran, in den Niederlanden steht ein Zusammenschluss von RTL Nederland mit Talpa Network auf dem Programm. Wäre beides unter Dach und Fach, folgte laut Drehbuch die ganz große Nummer: die Hochzeit von RTL und Pro Sieben Sat 1.