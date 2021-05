© Funke Mediengruppe Die Chief Dog Officer Katja Bauer und Dennis Jerchow mit ihren Funyk Dogs

Bei inhabergeführten Agenturen sind Bürohunde keine Seltenheit, bei großen Unternehmen dagegen in den Geschäftsräumen normalerweise undenkbar. Doch in Zeiten von New Work werden die Regeln auch in Bezug auf Tiere lockerer: Bei der Funke Mediengruppe ziehen demnächst die beiden ersten Vierbeiner in die Essener Konzernzentrale ein.