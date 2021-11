© Erik Mclean via Unsplash Viele Menschen informieren sich in Zeitschriften über das TV-Programm

Programmzeitschriften gehören zu den letzten Millionensellern auf dem Zeitschriftenmarkt. Entsprechend wichtig sind die Programmies für die Verlage in der Vermarktung. Eine Studie der Funke-Mediengruppe kommt nun auch zu sehr positiven Befunden in Bezug auf die Nutzung von Hörzu & Co.