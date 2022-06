Für We Are Era bedeutet die Zusammenarbeit mit dem Medienhaus einen nennenswerten Ausbau der eigenen Reichweite, die nach eigenen Angaben schon jetzt bei als vier Milliarden Videoaufrufe im Monat liegt. Ergänzt durch das Talent- und Content-Geschäft bildet die Vermarktung eine tragende Säule in We Are Eras europaweitem Kerngeschäft. Das Unternehmens-Portfolio auf Youtube umfasst aktuell mehr als 1500 Kanäle."Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit We Are Era das spannende Geschäftsfeld der Social-Media-Vermarktung weiter zu erschließen. Gerade in den Bewegtbildinhalten auf unserem Youtube-Kanal sehen wir enormes Potential, das wir gemeinsam heben wollen", sagt Hannes Engler, Director Spiegel Media. Die Partnerschaft passe bestens zum neuen Auftrag des Unternehmens, die Potentiale der eigenen Inhalte und Kanäle jenseits des klassischen Media-Geschäfts auszumachen, wofür stark spezialisierte Partner wie We Are Era sich sehr gut eignen würden.

Auch für Werbungtreibende bietet die Kooperation des Spiegel mit We Are Era neue Möglichkeiten. So können sie ihre Anzeigen nun gezielt im direkten Umfeld relevanter und reichweitenstarker Inhalte von einer der renommiertesten Medienmarken Deutschlands platzieren. Buchbar sind Anzeigen unter anderem in Form von Pre-Rolls, Mid-Rolls, Post-Rolls, Bumper Ads oder als Banner. Auch eine exklusive Ausspielung der Inhalte in Form von 100 Prozent Share Of Voice ist möglich. Gemeint ist damit der Anteil einer Marke an der ausgespielten bezahlten Werbung in einem bestimmten Umfeld."Journalistische Inhalte liegen uns am Herzen und sind elementarer Teil unserer DNA. Gemeinsam mit Creator:innen und Sendern haben wir zahlreiche journalistische Formate entwickelt, die mehrfach ausgezeichnet wurden. Umso mehr freuen wir uns auf die künftige Zusammenarbeit mit einer der reichweitenstärksten Medienmarken Deutschlands", sagt Nancy Julius, COO bei We Are Era. hmb