So werden Abonnenten des werbefinanzierten Dienstes zwar unbegrenzten Zugang zu allen Eigenproduktionen haben, bei den Lizenzfilmen und -Serien wird es aus lizenzrechtlichen Gründen allerdings Einschränkungen geben. Je nach Region betrifft dies rund 5 bis 10 Prozent aller Titel. Netflix will das schnell ändern, allerdings müssen die Rechte für alle Regionen nachverhandelt werden. Auch eine Downloadfunktion ist bei dem werbefinanzierten Abo nicht verfügbar. Die Videoqualität ist bei den Basis-Abos - sowohl dem werbefinanzierten als auch bei dem bisherigen werbefreien Basis-Abo für 8 Euro - auf eine Auflösung von 720p beschränkt.



Das werbefinanzierte Modell wird in insgesamt zwölf Ländern eingeführt, darunter auch Frankreich, Großbritannien und die USA.





© Netflix

Beispielmotiv für ein Pre Roll Ad bei Netflix

Der Roll-out des neuen Abos startet am 1. November in Kanada und Mexiko, in Deutschland wird der werbefinanzierte Dienst ab dem 3. November um 17 Uhr verfügbar sein.Pro Stunde werden 4 bis 5 Minuten Werbung ausgepielt. Neben Pre-Roll Ads wird es auch Unterbrecherwerbung geben. Netflix will die Werbeunterbrechungen aber so harmonisch wie möglich in die Inhalte einfügen. Zum Start sind 15- und 30-sekündige Spots verfügbar.Werbekunden können ihre Werbung zunächst nach Region und nach Inhalten aussteuern, also nach Genres wie Action, Drama, Comedy oder Science Fiction. Außerdem können Inhalte wie Sex, Gewalt oder Nacktdarstellungen ausgeschlossen werden.