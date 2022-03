© Mica Wintermayr Marie-Sophie von Bibra

Es tut sich was in der ausgedünnten Führungsetage von Readly International - zumindest ein bisschen. Nachdem dem schwedischen Unternehmen im Januar 2022 zuerst die CEO und wenig später dann auch noch Technikchef und COO abhanden gekommen waren, gibt es nun wieder Zugänge zu vermelden. So hat der Anbieter für digitale Zeitschriften- und Zeitungsabonnements mit Marie-Sophie von Bibra und Jan-Sebastian Blender neue Geschäftsführer für Deutschland ernannt.