"Freiheit beginnt im Kopf", lautet der neue Claim, der ab sofort die Markenwerte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" auf den Punkt bringen soll. Der Spruch soll die Haltung der Frankfurter Allgemeinen ausdrücken und den Gründungsanspruch der Zeitung, den Freigeist der Redaktion und die Selbstbestimmung ihrer Leser widerspiegeln, teilt das Medienhaus mit.



Das neue Corporate Design, das anlässlich des 70-jährigen Bestehens ausgerollt wird, greift den neuen Claim auf und macht das Frakturt-F der Frankfurter Allgemeinen zum Initial der Dachmarke. Zudem werden markante Schriften eingesetzt, die den eigenwilligen Charakter des Markenzeichens reflektieren sollen. Das vertraute Tiefblau der Marke wird im Gesamtauftritt durch ein leichtes Grau ergänzt sowie punktuell mit leuchtendem Rot akzentuiert. Das von der Agentur Strichpunkt entwickelte Design sei modular aufgebaut, teilt die FAZ mit. Dadurch soll es über alle Kanäle und Medien hinweg eingesetzt werden können.Mit dem neuen Markenauftritt will die FAZ eine Klammer um alle Print- und Digitalprodukte des Verlags - also Zeitungen, Magazine, Nachrichtenportale und Services - setzen. Ziel sei es, die Bedeutung der Marke als Nachrichteninstanz in einem von schnellem Medienkonsum und einer wachsenden Anbieterzahl geprägten Markt zu unterstreichen."Wir leben in einer Zeit, in der Schlagzeilen oft mehr Bedeutung geschenkt wird als den zugrundeliegenden Themen. Dem setzt die Frankfurter Allgemeine unabhängige Medienprodukte entgegen, die Menschen die Möglichkeit geben, sich fundiert und meinungsvielfältig zu informieren. Es geht um eine grundlegende Haltung, die wir in der Außenwahrnehmung mit dem neuen Markenauftritt stärken. Die Frankfurter Allgemeine wurde vor 70 Jahren mit dem Auftrag gegründet, für Freiheit einzustehen. Diesen inneren Anspruch erfüllt sie bis heute – durch pluralistisches Denken, kompetentes Einordnen und tiefes Durchdringen sowie den stets sachlichen Blick auf das Geschehen", sagt Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der FAZ.Ganz verzichten will die FAZ auf den Claim "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf" nicht. Dieser soll "anlassbezogen" für Imagewerbung eingesetzt werden, teilt die FAZ auf Anfrage mit. Für die Kreation der Motive bleibt Scholz & Friends zuständig. Für die stärker verkaufsorientierten Kampagnen mit dem neuen Claim "Freiheit beginnt im Kopf" ist Strichpunkt zuständig. mas