Das Mandat von BCN umfasst sämtliche Werbeformen inklusive Programmatic, Social Media und Empfehlungsmarketing. Das Frauenportal passt hervorragend in das Portfolio des Vermarkters von Burda, zu dessen Portfolio Digitalangebote wie Freundin.de, Bunte.de Instyle.de, Elle.de und Bazaar.de gehören. Zusammen mit der Reichweite von Gofeminin - knapp 12 Millionen Visits (IVW 12/2020) und 5,4 Millionen Unique User (Agof Daily Digital Facts) - kann BCN seinen Kunden damit eigenen Angaben zufolge das größte Digitalangebot für Frauen ab 16 Jahren anbieten.Das ursprünglich aus Frankreich stammende Portal zeichnet sich in erster Linie durch lebensnahe Inhalte aus und berichtet neben genretypischen Themen wie Beauty und Mode auch über Themenfelder wie Job und Karriere, Ernährung und Mutterschaft. "Gofeminin und BCN – das passt! Wir bringen unsere Digital-Power für Frauen zusammen und bieten Kunden attraktive Werbemöglichkeiten", betont Gofeminin-Geschäftsführerin Tatjana Biallas: "Mit seinem Netzwerk eröffnet uns BCN dabei auch neue, hochwertige Kundenbeziehungen. Wir möchten gemeinsam mit BCN weiter wachsen und freuen uns sehr auf diese Kooperation, die wir nun schrittweise ausbauen wollen."Die BCN-Geschäftsführer Burkhard Graßmann und Michael Samak ergänzen: "Wir bringen in diese Kooperation unsere Stärken in der Digitalvermarktung ein: integrierte Lösungen, Programmatic-Expertise und individuelle Angebotskonzeption. So positionieren wir uns auch digital-only weiter als Fullservice-Anbieter." Bislang wurde Gofeminin durch SevenOne Media vermarktet. dh