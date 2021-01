© Alexander Hassenstein / Getty Images Franziska Augstein

Ab sofort wird der Name "Augstein" wieder im Textteil der Spiegel-Medien auftauchen – und nicht nur im Impressum, wo der 2002 verstorbene Gründer Rudolf Augstein als ewiger Herausgeber firmiert. Denn nun wird seine Tochter Franziska Augstein für den Spiegel schreiben. In der Vergangenheit hatte sie mit Kritik am Haus nicht gespart.