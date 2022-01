© IMAGO / epd Frankfurter Rundschau und Frankfurter Neue Presse gehören zum Reich von Verleger Dirk Ippen

Eine Anzeige der AfD in der Frankfurter Rundschau ist an sich schon bemerkenswert. Gleich zwei Hinweise in eigener Sache im Umfeld der Anzeige - eine von Verlagsseite und eine von Seiten der Redaktion - sind allerdings mehr als ungewöhnlich und zeigen, dass die Anzeige sowohl im Verlag als auch bei der traditionell links-liberale Leserschaft der Frankfurter Traditionszeitung offensichtlich für Irritationen sorgt.