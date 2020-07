Der bisherige Chief Digital Officer Schultz-Homberg kehrt der FAZ nach siebeneinhalb Jahren den Rücken, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen, wie es so schön heißt.Wilfer war in den vergangenen Jahren als Stellvertreter von Schultz-Homberg bereits mitverantwortlich für den Bereich Digital Media, der die digitalen Produkte der FAZ entwickelt und betreibt. Der 36-Jährige verantwortete bislang das operative Geschäft, das Produktmanagement und die Umsetzung zahlreicher Technologieprojekte. So war er maßgeblich an digitalen Innovationsprojekten der FAZ wie der Entwicklung von Personalisierungsfunktionen, Projekten zu Künstlicher Intelligenz sowie Audio-Services beteiligt, wie der Verlag mitteilt. Zuvor war der Absolvent der Kölner Journalistenschule im Digitalbereich der Süddeutschen Zeitung tätig und Gründer eines Start-up."Nico Wilfer ist die ideale Besetzung als Chief Product Officer. Er ist mit diesem Bereich und der FAZ bestens vertraut, operativ versiert sowie im Digitalen zuhause", betont Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "In seiner Funktion wird er maßgeblich dafür sorgen, dass die Erfolgsgeschichte des digitalen Wachstums der FAZ fortgeschrieben wird. Die Geschäftsführung der FAZ dankt Thomas Schultz-Homberg für siebeneinhalb Jahre Einsatz, Engagement und Innovationsgeist. Er hat die positive digitale Entwicklung des Hauses fachlich und persönlich sehr geprägt. Wir wünschen ihm für seine persönliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg bei seiner neuen beruflichen Herausforderung." dh