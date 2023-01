Interessierte können in dem Format ihre Fragen rund um die ARD und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk loswerden und in einen direkten Austausch mit Kai Gniffke treten, wie die

"Die ARD ist für die Menschen da und genau deshalb möchte ich in den offenen Dialog gehen", erklärt der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke. "Was bewegt das Publikum? Was möchten die Leute wissen, was trifft auf Unverständnis? Da kann auch Kritik kommen, der ich mich gerne stelle. Denn mir ist es wichtig, mich mit den Menschen auszutauschen, für die wir Programm machen."