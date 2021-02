© picture alliance / AP Photo Welche Pläne hat Rupert Murdoch für Fox?

Eisern an der Seite Trumps, das war in den vergangenen vier Jahren das Motto von Fox News. Nun ist Trump nicht mehr Präsident der USA und ziemlich aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden. Was bedeutet das für den Sender, der sich in den vier Jahren Präsidentschaft nahezu bedingungslos an den umstrittenen Staatschef gebunden hatte?