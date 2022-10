© IMAGO / YAY Images Medizinerinnen und Mediziner müssen sich zunehmend mit der Digitalisierung ihrer Berufe befassen

Die Folgen der Pandemie und die fortschreitende Digitalisierung wirken sich auch auf Medien, Marken und Kommunikation in der Pharmabranche aus. Doch nicht in allen Bereichen ist der Fortschritt schon flächendeckend - und das aus mehreren Gründen. Beispielsweise wird die Forderung der Mehrheit von medizinischem Fachpersonal hierzulande zunehmend lauter, den Datenschutz in ihrer Branche weniger streng auszulegen. Um den Werbemarkt im Bereich Health Care ist es dagegen gut bestellt.