Sky zeigt seit 2021 als einziger Anbieter in Deutschland alle Rennen der Formel 1. RTL hatte in den beiden vergangenen Jahren per Sub-Lizenz jeweils vier Rennen gezeigt, sich aber Anfang des Jahres gegen einen neuen Kontrakt mit dem Pay-TV-Sender entschieden. Das erste Rennen des Jahres ist am 5. März der Grand Prix von Bahrain.





Findet Sky keinen Free-TV-Partner, gäbe es theoretisch noch andere Möglichkeiten, die Vereinbarung mit der Formel 1 zu erfüllen. Denkbar wären frei empfangbare Übertragungen im Internet über die eigene Internetseite. Dann könnte Sky jedoch kein Geld für eine Sub-Lizenz kassieren.