Die Spionage-Vorwürfe gegen TikTok und seinen chinesichen Mutterkonzern Bytedance gehen in die nächste Runde: Das Unternehmen soll seine Video-App dazu missbraucht haben, die Aufenthaltsorte mehrerer US-Journalisten und deren Angehöriger zu tracken. Dies geht aus einem gestern veröffentlichten Bericht des US-amerikanischen Wirtschaftsmagazins Forbes hervor. Dafür nutzte Bytedance die Daten der User, die die App auf ihren Smartphones installiert hatten und verschaffte sich unrechtmäßigen Zugang zu deren IP-Adressen.

Untersuchung von Bytedance hervorgegangen, über die das US-Magazin Kenntnis habe. Daraus ergab sich auch der Grund der Spionage-Aktion: Bytedance wollte herausfinden, ob sich die Journalisten zur selben Zeit am selben Ort wie bestimmte Bytedance-Mitarbeitende aufgehalten haben. Damit wollte man Informationslecks innerhalb des chinesichen Großkonzerns auf den Grund gehen.



Diese Vorgänge wurden nun offenbar seitens der TikTok-Mutter bestätigt. In einer internen E-Mail, die Forbes in seinem Artikel zitiert, schrieb Bytedance-CEO Liang Rubi:

"Ich war zutiefst enttäuscht, als ich über die Situation informiert wurde.

Das Vertrauen der Öffentlichkeit, das wir mit großem Aufwand aufgebaut haben, wird durch das Fehlverhalten einiger weniger Personen erheblich untergraben. Ich glaube, diese Situation wird uns allen eine Lehre sein."

Konkret betroffen sind laut der internen Untersuchung die für Forbes tätigen Journalisten Emily Baker-White, Katharine Schwab und Richard Nieva. Darüber hinaus soll ein nicht namentlich genannter Redakteur der Financial Times sowie von Buzzfeed überwacht worden sein - inklusive der Angehörigen dieser Personen.