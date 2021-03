For Our Planet

© Hubert Burda Media Burda begleitet den Start seiner Nachhaltigkeitsoffensive mit einer Kampagne

Der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Der Burda Verlag will nun mit einer Nachhaltigkeits-Initiative auf das Thema aufmerksam machen. Neben einer publizistischen Offensive hat der Verlag mit "For Our Planet" dafür auch eine Nachhaltigkeitsmarke ins Leben gerufen und sich externe Expertise ins Haus geholt.