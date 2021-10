© Media Frankfurt Das technologisch hochgerüstete Umfeld Flughafen macht es heute möglich, Zielgruppen anhand von Reisedaten, Flugplänen und Besucherströmen detailgenau einzugrenzen. Jetzt führt Media Frankfurt die passende Währung dazu ein

Digitale Außenwerbung steht unter Beweisdruck. Sie muss, so fordern es die Werbungtreibenden, dort eine Nachweislücke schließen, wo Onlinewerbung längst belastbare Zahlen liefern kann. Media Frankfurt, Werbevermarkter am Flughafen Frankfurt, will jetzt zusammen mit JCDecaux Abhilfe schaffen und führt – erstmals an einem deutschen Standort - die gemeinsame Airport-Währung AAM ein.