© Media Frankfurt Großes Versprechen von Media Frankfurt: Das Werbeinventar am Flughafen der Mainmetropole soll ab sofort noch minuziöser und flexibler ausgesteuert werden können

Flughafenvermarkter Media Frankfurt startet in die Programmatic-Offensive und verspricht, das Werbeinventar an einem der größten Airports Europas ab sofort noch minutiöser und flexibler aussteuern zu können. Zudem können Kunden die Flächen für spezielle Wochentage oder nach einzelnen Stunden belegen. Eine derartiges Angebot ist an deutschen Flughäfen bislang einmalig.