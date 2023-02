Wenn Fitness die Killer-App zum Metaverse ist, könnte der Facebook-Konzern mit Kauf von Within Unlimited einen wichtigen Schritt machen.

US-Wettbewerbshüter haben ihren Widerstand gegen den Versuch des Facebook-Konzerns Meta aufgegeben, seine starke Position im Geschäft mit virtueller Realität durch den Zukauf von Within Unlimited auszubauen. Nach einer Niederlage vor Gericht zogen sie ihre Einwände gegen die Übernahme der Firma hinter der VR-Fitness-App Supernatural zurück, wie aus einem am Wochenende veröffentlichten Dokument hervorgeht.

Die Firma Within Unlimited wurde 2014 in Los Angeles von Chris Milk und Aaron Koblin gegründet und ist in den USA durch die VR-Fitness-App "Supernatural" bekannt. Nachdem Zuckerberg das Ziel ausgegeben hatte, virtuelle Welten - das "Metaverse" - als Computer-Plattform zu etablieren, argumentierte die Wettbewerbsbehörde FTC, Meta wolle mit seinem "VR-Imperium" diesen Markt durch den Zukauf besetzen, statt mit einem eigenen Angebot um ihn zu konkurrieren. Die Übernahme könne zu weniger Wettbewerb und potenziell höheren Preisen führen, hieß es in der im Juli 2022 eingereichten Klage