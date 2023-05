Zeit Online

Mit dem Ressort Geld geht Zeit Online auch optisch neue Wege

Angesichts der hohen Inflation und steigender Zinsen beschäftigen sich viele Menschen wieder verstärkt mit Geldfragen. Wie lege ich mein Erspartes am besten an? Kann ich mir noch ein Haus leisten? Und wie sorge ich am besten für's Alter vor? Zeit Online gibt ab sofort in einem eigenen Ressort Antworten rund ums liebe Geld.

Im Gegensatz zu vielen anderen redaktionellen Angeboten rund ums Thema Geld, die sich vor allem an Menschen mit hohem Einkommen richten und das Thema