Diese Studie ließ neulich aufhorchen: Gefördert vom Bundesbildungsministerium, hat das Hans-Bredow-Institut versucht "herauszuarbeiten, wie ein für Fragen des sozialen Zusammenhalts sensibler Journalismus aussehen könnte". Zuträglich seien etwa die Erreichbarkeit großer Gesellschaftsgruppen, eine leicht verständliche Einordnung von Informationen und auch ein "Fokus auf einende Elemente". Fast zeitgleich kam die IG-Metall-eigene Otto-Brenner-Stiftung in einer Studie zu dem Ergebnis, dass "konstruktiver Journalismus" und "lösungsorientierte Formate" bei Krisenthemen die gesellschaftliche Debattenkultur stärken und die Beziehungen zum Publikum intensivieren könnten.



Um dieder Medien geht es dabei nicht – und doch dürften sich auch Advertiser dafür interessieren. Für Reichweiten und Nutzerbindung ohnehin, aber mittlerweile auch für weitere der Studieninhalte: Brand Safety und Haltungsmarketing weitergedacht. Werbungtreibende möchten markensichere Umfelder buchen und zugleich gegenüber allen möglichen Stakeholdern einen verantwortungsvollen Einsatz ihrer Budgets demonstrieren.Tatsächlich nutzen Marken in ihrer Werbung immer seltener Kuscheln mit der Zielgruppe ist angesagt . Und eine Kampagne à la "Gemeinsam stärker" wie aktuell vom Werberiesen Procter & Gamble , die gegen eine gesellschaftliche Polarisierung kämpfen will, ist und bleibt sicher nicht die einzige ihrer Art. Experten denken schon weiter: Advertiser müssten sich jetzt viel stärker fragen, in welchen journalistischen Umfeldern sie werben und welche Art von Presse sie unterstützen wollen, sagt Wolfgang Bscheid, Managing Partner bei Mediascale:Den ökonomischen Hintergrund skizziert, Studiumsleiter für Medienmanagement an der Hamburg Media School, im Gespräch mit HORIZONT. Marketer seien schon immer an Umfeldern interessiert gewesen, die ihren Botschaften zuträglich seien.