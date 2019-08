JOKER - Final Trailer

Joker

Er habe nur noch negative Gedanken, erzählt Arthur Fleck in einer Therapiesitzung, bevor er mit weißer Schminke und Clown-Maske zum Schurken wird. In dem Film von Regisseur Todd Phillips spielen auch Robert De Niro, Zazie Beetz und Frances Conroy mit. Der Comic-Bösewicht war in früheren Filmen unter anderem von Jack Nicholson, Heath Ledger und Jared Leto dargestellt worden." ist bei den gerade angelaufenen Filmfestspielen in Venedig im Wettbewerb um den Goldenen Löwen. Er feiert dort am kommenden Samstag seine Weltpremiere. In den USA soll der Film am 4. Oktober in die Kinos kommen, in Deutschland eine Woche später. dpa