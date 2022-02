Die Partnerschaft mit Warner Bros. Germany beginnt im ersten Quartal dieses Jahres und ist den Angaben zufolge auf mehrere Jahre angelegt. Warners Portfolio umfasst Kinofilme wie die "Harry Potter"-Reihe, "Batman" oder "Wonder Woman". Im Serienbereich reicht die Bandbreite von "Pretty Little Liars" über "Sex and the City" bis zu "The Big Bang Theory".Der Deal ist vor allem für das Streaming-Geschäft von RTL von Bedeutung. RTL setzt bei seiner Streaming-Plattform RTL+ bislang vor allem auf Eigenproduktionen, tut sich damit aber gegen die Angebote der internationalen Wettbewerber wie Netflix, Amazon und Disney schwer. dpa/dh