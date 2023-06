Jahreszeiten Verlag

Jalag führt "Lafer" als Bookazine weiter

2017 brachte der Jahreszeiten Verlag auf dem Höhepunkt der Celebrity-Magazin-Welle Lafer mit Spitzenkoch Johann Lafer als Aushängeschild an den Kiosk. Mittlerweile sind viele Promimagazine in der Versenkung verschwunden. Jalag hält indes an Lafer …