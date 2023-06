Funke Mediengruppe

Früherer WAZ-Verleger Günther Grotkamp gestorben

Der frühere Verleger der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ), Günther Grotkamp, ist tot. Er starb am 13. Mai im Alter von 96 Jahren, wie die Funke Mediengruppe am Dienstag in Essen mitteilte. Grotkamp gilt als Architekt der Mediengruppe. Er stand …