HBO cancelt "Game of Thrones"-Prequel und kündigt anderen GoT-Ableger an

© HBO In dem Ableger von "Game of Thrones" wird die Geschichte des Hauses Targaryen erzählt

Die Vorgeschichte der Fantasy-Serie "Game of Thrones" soll verfilmt werden. Der US-Kabelsender HBO gab am Dienstag die Pläne für zehn Episoden von "House of the Dragon" bekannt. Die Serie basiert auf dem Buch "Feuer und Blut" des US-Schriftstellers George R.R. Martin. Die Geschichte spielt 300 Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones" und handelt von dem Königshaus Targaryen. Als Regisseur ist Miguel Sapochnik an Bord.