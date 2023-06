Das Logo der dfv Mediengruppe am Hauptsitz in Frankfurt

Ein breites Portfolio, branchenübergreifende Angebote und vernetzte Kompetenzen zahlen sich aus. 2022 sind Umsatz und Digitalquote der dfv Mediengruppe weiter gestiegen.

Von Agrar bis Umwelt, von Lebensmittel bis Textil: In 17 Branchen und Wirtschaftszweigen ist die dfv Mediengruppe inzwischen aktiv. "Als eines der größten Business-Medienhäuser in Europa begleiten wir publizistisch die Themen, die die Wirtschaft antreiben, adäquat und in inhaltlicher Tiefe, und geben dem Expertenwissen Raum", beschreibt Sönke Reimers die Ausrichtung des 1946 gegründeten Medienunternehmens, in dem auch HORIZONT erscheint. Der Sprecher der Geschäftsführung sieht viele Branchen "in einer großen Umbruchphase. Das macht unsere Arbeit herausfordernder als je zuvor. Wir setzen auf Innovation und Geschwindigkeit."



Print bleibt, Paid drängt. Mit einem Anteil von 55 Prozent sind die gedruckten Printmedien immer noch größter Umsatzbringer, auch wenn es 2022 im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 6,6 Prozent gab. "Print bleibt. Aber die Entwicklung von klar differenzierten digitalen Angeboten ist heute unabdingbar", sagt Sönke Reimers. Entsprechend wird der Ausbau digitaler Bezahlmodelle vorangetrieben. In B2B sei der Drang zum digitalen Lesen ohnehin früher und ausgeprägter als in B2C gewesen, mobiles Arbeiten habe diesen Trend nochmals verstärkt. "Wir brauchten die Kundenwünsche nur mit den richtigen Angeboten

Während energate das Markenprogramm verbreitert, bietet dfv media solutions medienübergreifend individuelle, bedürfnisgerechte Kommunikationslösungen, so dfv-Geschäftsführer Markus Gotta. "Dadurch nutzen wir die geballte Kraft unserer Mediengruppe und geben neuen Kunden die Möglichkeit, den Mittelstand branchenübergreifend zu erreichen." Das operative Geschäft präsentiere sich "diverser und differenzierter als jemals zuvor in der Unternehmensgeschichte", konstatiert Gotta. Zum Beispiel wurden gattungsübergreifende native Formate entwickelt, die vor allem klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) ansprechen.

die werblichen Möglichkeiten, die rund 100 B2B-Medienmarken und die über 250 Events der dfv Mediengruppe bieten. Neue Perspektiven und Wachstumschancen schafft der Verlag etwa dadurch, dass er sein Portfolio erweitert. Beispiel energate, ein führendes B2B-Medium im Energiesektor, das der Verlag letztes Jahr übernommen und dadurch eine politisch und wirtschaftlich relevante Branche betreten hat. "Die starke Position von energate in seinem Markt hat uns überzeugt", so Thomas Berner, CFO innerhalb des vierköpfigen Top-Managements der dfv Mediengruppe. "Durch die Kompetenz und Relevanz von energate sehen wir für die dfv Mediengruppe große Wachstumspotenziale."

Wenn sich Branchen entwickeln und Technologie verändert, wandeln sich folgerichtig auch Angebote und Formate der B2B-Kommunikation. So ist zum Beispiel das viermal jährlich erscheinende Fachmagazin NEWMEAT entstanden, das über Fleisch- und Proteinalternativen und veränderte Konsumbedürfnisse berichtet. Energate startete im Herbst 2022 einen Wirtschafts-Newsletter zur Energiekrise, die Lebensmittel Zeitung entwickelte einen neuen Datenmonitor mit wichtigen Wirtschaftsindikatoren der Branche. Und die TextilWirtschaft (TW) hat das sogenannte Presentation Center eingeführt: Informationen und Brancheninfos werden dort als redaktionelles Format in Powerpoint-Präsentation dargestellt. Das wird von vielen Nutzern sehr geschätzt, wie aus Nutzungsdaten und direkter Resonanz hervorgeht. Neben der komprimierten Form bietet die Neuerung den Nutzern den Vorteil, dass die Präsentationen direkt für eigene Zwecke verwendet werden können.

Hybride Paywall zahlt sich aus. Im Digitalvertrieb spielt Paid Content eine zentrale Rolle, um die Transformation wirtschaftlich erfolgreich zu bewältigen. Allerdings wandern nicht alle Inhalte hinter die Bezahlschranke. Vielmehr bildet Leadgenerierung – konkret: Newsletter-Registrierung gegen kostenlose Artikel – die zweite Säule des Geschäfts. "Die hybride Paywall, über die sowohl Leads als auch Abos gewonnen werden, ist der wichtigste Touchpoint in der Customer Journey", stellt Esser fest. Unterschiede zwischen dfv-Marken gebe es nur an wenigen Stellen. So haben einige nahezu alle Inhalte geschützt, während andere ein Freemium-Modell bevorzugen, bei dem ein Teil der Inhalte frei verfügbar ist.

Über den publizistischen Aktionsradius hinaus engagiert sich die dfv Mediengruppe etwa in der Lebensmittelbranche zusammen mit anderen Akteuren im "new FOOD economy"-Beirat, während sie unternehmerischen Klimaschutz mit der selbst geschaffenen Marke GREEN.WORKS redaktionell und initiativ begleitet.

Abgesehen von diesen Eigenentwicklungen ist die dfv Mediengruppe auch durch Zukäufe größer geworden. Neben der oben erwähnten B2B-Titelgruppe energate wurden beispielsweise Der Theaterverlag und erst in diesem Frühjahr das Fachmagazin back.intern akquiriert. "Wir können M&A, und wir sind in hohem Maße und in vielfältiger Weise anschlussfähig", sagt Sönke Reimers. Die Prozesse und Abläufe innerhalb der Verlagsgruppe inklusive aller Töchter und Beteiligungsgesellschaften seien schneller, schlanker und besser geworden, die Verzahnung enger. Wirtschaftlich unabhängig, handlungsfähig, klug und entschlussfreudig zu sein, so Reimers, "ist essenziell in diesem Geschäft. Wohl kein anderer Business-Verlag hat in den letzten Jahren mehr M&A betrieben als wir." Titel abzugeben, sei weiterhin kein Thema. Weitere Zugänge sind hingegen möglich und – wo sie passen – strategisch erwünscht. "Wir halten immer die Augen offen nach Angeboten, die wir sinnvoll mit unserem Haus konsolidieren können", sagt Peter Esser.





Künftig erfolgreich im B2B-Publishing wird sein, wer sein Geschäft am besten an den Wandel anpasst oder umbaut. Beim dfv erarbeiten die verschiedenen Verlagsbereiche neue Angebote und Initiativen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen, speziell bei Themen wie Künstliche Intelligenz, Datenjournalismus, fachmediale Dienstleistungen und SaaS-Modelle. "Konkret geben wir beispielsweise in Programmatic Advertising und Contextual Targeting verstärkt Ressourcen hinein. Auch setzen wir insgesamt

auf

einen breiten und zunehmend tiefen analytischen Umgang mit den verschiedenen Nutzungsdaten in den Redaktionen, im Vertrieb, in den Anzeigenabteilungen und im Eventbereich", so CFO Thomas Berner. Für ihn steht fest: "Der intelligente Umgang mit Daten ist der Goldstaub des digitalen Zeitalters. Unsere umfangreichen Aktivitäten

auf

diesem Feld sichern uns das Geschäft von morgen."