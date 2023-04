back. intern. erscheint künftig bei der dfv Mediengruppe

Die dfv Mediengruppe, bei der auch HORIZONT erscheint, erweitert ihr Portfolio: "back.intern." und das Zertifikat "Fünf Sterne Bäckerei" erscheinen ab dem 1. Juni unter dem Dach des in Frankfurt ansässigen Business-Medienhauses.

Sie ergänzen das bisherige Angebot der dfv Backmedien, bestehend aus ABZ – Allgemeine Bäcker Zeitung und KOCA, dem Magazin für Konditorei und Café. Die Übernahme erfolgt vom i.a.b. - Institut für Absatzförderung im Backgewerbe – Verlags- und Marketinggesellschaft mbH in Hannover mit allen Beschäftigten. Die Chefredaktion übernimmt Arnulf Ramcke, der schon die Redaktionsleitung von ABZ und KOCA inne hat. Thorsten Soff wird als Objektleiter die Verantwortung auf dem Werbemarkt übernehmen. Beide berichten weiterhin an Christian Schnücke, Gesamtverlagsleiter der Agrar-, Back- und Fleischmedien.



back. intern. back. intern. erscheint künftig bei der dfv Mediengruppe

"Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir die erfolgreichen Produkte back.intern. sowie das Zeichen Fünf Sterne Bäcker integrieren dürfen. back.intern. mit seinem Magazin, seiner Website und dem Newsletter passt perfekt zu unserem Portfolio. Durch diese Übernahme werden wir unsere Position auf dem Leser- und Werbemarkt weiter ausbauen können. Es gibt wenig inhaltliche Überschneidungen bei Themen, alle Medien haben ihre eigene Handschrift, die sie auch beibehalten werden. Sie sind hoch anerkannt und haben über Jahre hinweg ihre jeweilige Leserschaft gefunden", so Christian Schnücke.back.intern. konzentriert sich als einziges Medium der Backbranche ganz auf die Themenschwerpunkte Marketing und Verkauf. Die Zeitschrift versteht sich als Impulsgeber für Aktionen und langfristige Marketingstrategien. back.intern. erscheint bereits im 28. Jahrgang und wird weiterhin monatlich erscheinen. Zielgruppe der back.intern. sind Entscheider:innen für Investitionen in Filialen, Verkaufsleiter:innen und andere Leser:innen, die für Verkaufs- und Marketingthemen verantwortlich sind.Das Zertifikat Fünf Sterne Bäckerei ist eine renommierte Auszeichnung im Backbereich, die an Bäckereien vergeben wird, die durch besondere Qualität und kreative Konzepte hervorstechen. Mit der Übernahme des Zertifikat-Geschäftes erweitert die dfv Mediengruppe das Dienstleistungsangebot im Backbereich.