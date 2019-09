Der Kicker, der mit seinen digitalen Angeboten im Monat rund 10 Millionen Nutzer erreicht, betreibt bereits seit 2014 einen eigenen E-Sports-Channel und hat mit dem Kicker E-Sport-Cup einen eigenen Wettbewerb etabliert. Seitdem dem Launch des Portals vor fünf Jahren hat sich die Branche deutlich gewandelt: Die Aufmerksamkeit ist größer, immer mehr Sponsoren entdecken E-Sports für sich und auch weitere klassische Medien widmen sich dem Phänomen.Mit der neuen Convention will der Kicker diesen Wandel nachvollziehen und den Besuchern Know-how sowie praxisnahe Umsetzungsstrategien rund um das Sportbusiness liefern. Zielgruppe sind somit Entscheider aus Unternehmen, die Sportsponsoring als Marketingtool in Erwägung ziehen beziehungsweise bereits nutzen, sowie Vertreter von Rechte- bzw. Lizenzinhabern und weitere Dienstleister aus dem Sportumfeld.Zu den bislang bestätigten Speakern gehören unter anderem, DFL Digital Sports GmbH & EVP Digital Innovations DFL Group,, beim VfL Wolfsburg für digitale Strategie verantwortlich sowie, Sales Director bei Twitch in Deutschland."Der Kicker ist eine starke Marke, die für hohe journalistische Relevanz, objektive Berichterstattung und Reichweitenstärke steht", sagt, Geschäftsführerin des Olympia-Verlags, in dem der Kicker erscheint. "Diese führende Marktposition in Print und Digital ergänzen wir nun strategisch um ein passgenaues Veranstaltungsformat." hor