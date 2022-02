© BoC - Bureau of Communication/Anne-Marie von Sarosdy Ernst Primosch übernimmt das PR-Journal

Gerhard Pfeffer trennt sich von seinem PR-Journal. Der 78-Jährige verkauft das von ihm gegründete Fachportal an das Bureau of Communications des ehemaligen Edelman-Chefs Ernst Primosch. Dieser will das Portfolio der Website weiter ausbauen.