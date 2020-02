Jin Choi beim Deutschen Medienkongress 2020

von David Hein

Facebook hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. "Wir haben das als Chance begriffen und sind proaktiv in den Dialog eingestiegen", betont Facebook-Manager Jin Choi im Interview mit HORIZONT und turi2.tv. So habe Facebook massiv in Sicherheit und Technologie investiert, um nicht nur die Daten der Nutzer besser zu schützen, sondern auch um die Brand Safety für Werbekunden zu erhöhen.