Die Geschichte des 60-Sekünders ist farbenprächtig, aber schnell erzählt. Eine Gruppe Schüler steht im Museum vor Rousseaus Bild, als der gemalte Tiger sie plötzlich anspricht und verkündet: "Das ist die Dimension der Vorstellungskraft". Schritt für Schritt erwachen nun immer weitere Elemente des Bildes zum Leben, ziehen die Betrachter immer weiter hinein und machen sie schließlich selbst zum Teil des Erlebnisses. In einem der letzten Momente sind hinter dem Tropenwald Hügel zu erkennen, auf denen ein geheimnisvoller Torbogen Zugang zu anderen, unbekannten Sphären verspricht.



Selbst die Wahl des Künstlers ist in dieser Kampagne nicht zufällig. Rousseau, dessen Kunst man immer eine traumhafte Qualität zusprach, gilt als einer der Wegbereiter des Surrealismus und liefert damit die perfekte Bildsprache zum Thema Vorstellungskraft. Dabei ist auffällig, dass dieser erste Auftritt komplett auf konkrete Produktaussagen verzichtet und seine Betrachter nur neugierig machen will.Mehr habe man in der ersten Phase des Rebrandings gar nicht erreichen wollen, sagte, Global Director of Brand Marketing, gegenüber dem Branchenblatt Ad Age : "Wir wollen hier die Vision des Unternehmens vermitteln und den Menschen Lust auf die Möglichkeiten des Metaverse machen. Viele Leute fragen sich gerade ,Was ist das Metaverse?'. Dieser Auftritt soll sie inspirieren. Es ist eine Geschichte zur Vorstellungskraft und wie diese Vorstellungskraft das Metaverse letztlich definieren wird."Diese erste Kampagne ist allerdings auch ein Signal, dass Meta derzeit über kein konkretes Produkt verfügt, das die neue Vision eines intergrierten, visuellen Internets tatsächlich auch erlebbar machen könnte. Es gibt zwar Apps wie Facebook Horizon, die Social VR bieten - aber offensichtlich traut der Konzern noch keinem seiner Angebote zu, eine echte Killer-Applikation zu sein, um das Metaverse tatsächlich zum Massenphänomen zu machen.