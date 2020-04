© Facebook

Tino Krauses aktueller Arbeitsplatz: "Ganz einfach ist das nicht, weil die Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben verschwimmen."

Wie alle Facebook-Mitarbeiter seit zwei Wochen im Home-Office. Normalerweise arbeite ich im Hamburger Büro, lebe aber mit meiner Familie in München. Wir haben uns nun entschlossen, vorübergehend ins Umland zu meinen Schwiegereltern zu ziehen, eine halbe Fahrstunde entfernt. Ich habe mir im Wintergarten mein kleines Büro eingerichtet.Ganz einfach ist das nicht, weil die Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben verschwimmen. Unsere Tochter ist viereinhalb, unser Sohn zweieinhalb Jahre alt. Denen kann ich nicht vermitteln, dass ich den ganzen Tag anwesend, aber nicht ansprechbar bin. Aber gerade deshalb plane ich sehr genau und habe feste Arbeitszeiten definiert, aber auch jeweils zwei Blöcke am Mittag und am Nachmittag, in denen ich Zeit für die Familie habe.Ja, weil interessante, neue Formen des Miteinanders entstehen. Wir haben normalerweise an jedem Montag ein "Kick the week off"-Meeting. Das führen wir nun über unsere Internet-Kommunikationsplattform, Workplace, virtuell durch. Auch unsere Kunden gewöhnen sich an diese Form von Meetings. Damit entwickelt sich unter anderem die Meeting-Etikette weiter. Bei physischen Besprechungen sind Teilnehmer häufig abgelenkt, schauen aufs Smartphone oder auf den Laptop. Bei Videokonferenzen geht das nicht, weil man dort viel schneller den Anschluss verliert, wenn man nicht aufmerksam ist. Man ist stärker aufgefordert, aktiv dabei zu sein. Gleichzeitig sind die Herausforderungen für den Konferenz-Leiter weitaus höher. Er muss sehr genau darauf achten, jeden einzubinden: Wer hebt gerade die Hand, wer will einen Kommentar abgeben? Man muss die Termine auch besser vorbereiten.Das kann ich mir gut vorstellen. Man wird nicht mehr unbedingt überall physische Präsenz zeigen müssen und dadurch auch weniger reisen – was ja aus ökologischen Gründen ohnehin notwendig ist.Klar, die Lautstärke dort, die kurze und spontane Unterhaltung zwischendurch. Man braucht einfach die Nähe und das Miteinander. Das echte Büro ist unersetzlich, es steht durch die Home-Office-Phase in keiner Weise zur Disposition. Ich denke, es wird sogar eine Renaissance erleben, weil die Leute jetzt erst richtig verstehen, wie wichtig der menschliche Kontakt ist.Wir legen bei Facebook ohnehin großen Wert auf Autonomie, da bemerke ich also keine große Veränderung. Wir versuchen, mehr menschliche Kontaktpunkte zu schaffen, unter anderem durch ein virtuelles "Coffee Chat Roulette". Dabei bekommt man zu bestimmten Zeiten Personen aus dem weltweiten Facebook-Netzwerk zugelost, mit denen man sich im Rahmen einer kleinen Kaffeepause unterhält. Daher habe ich mich kurz vor unserem Gespräch mit einer Tschechin, die in Dublin arbeitet, und mit einem Niederländer in Amsterdam ausgetauscht. Ich lerne also ganz neue Kollegen kennen. Ich schicke auch Personen, mit denen ich im täglichen Geschäft nur wenig zu tun habe, ab und zu eine persönliche Nachricht – ein "random act of kindness", wie die Engländer sagen. Und ich habe die Frequenz, in der ich mit dem Team spreche, erhöht.Es gibt Menschen, für die das Allein-Arbeiten Stress bedeutet. Da ist vielleicht der Partner die ganze Zeit anwesend oder die Familie. Für diese Kollegen bieten wir interne Coachings und auch einen Ratgeber an, um sie dabei zu unterstützen, ihre persönliche Home-Office-Situation zu verbessern.Ich erwarte auch weiterhin, dass sich die Kollegen auf die Arbeit konzentrieren. Aber die Inhalte haben sich total verändert: Wir suchen nach Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen und Hilfestellung zu leisten – etwa indem wir kleine und mittelständische Unternehmen unterstützen, die ihr Geschäft irgendwie weiter betreiben müssen. Wir arbeiten auch mit den Gesundheitsbehörden zusammen, um die Bevölkerung bestmöglich über unsere Plattformen zu informieren.Wir betreiben Hackathons, bei denen Leute zusammenkommen und gemeinsam Ideen entwickeln. Wir nehmen auch an externen Hackathons teil, etwa dem der Bundesregierung. Es läuft dann wie gewöhnlich im Innovationsprozess: Am Anfang laufen viele Ideen ein, und nach und nach konzentriert man sich auf einige wenige Schwerpunkte. Eine der wichtigsten Säulen ist für Facebook aktuell die Kampagne "Wir bleiben zu Hause" vom Gesundheitsministerium.Aktuell bin ich noch in der Frustphase, weil ich mich drei Monate auf den Hamburg-Marathon vorbereitet hatte, der am 18. April stattfinden sollte und natürlich abgesagt wurde. Jetzt fehlt mir erstmal ein Ziel, das mich motiviert. Aber ab dieser Woche heißt es wieder: morgens oder abends laufen, das ist die Me-Time, in der ich mich ganz auf mich selbst konzentrieren kann.