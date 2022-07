"Die TV-Sender stecken gerade in einem wirklichen Live-Experiment"

© EY Olaf Riedel ist Leiter des Technologie-, Media & Entertainment- und Telekommunikations-Sektors bei Ernst & Young

Seit Jahren verändert sich der Streaming-Markt in rasanter Geschwindigkeit. Ein eindeutiges Erfolgsrezept gibt es bislang für niemanden, weder für die globalen noch die nationalen Player. "Alle stecken gerade in einem wirklichen Live-Experiment", sagt Olaf Riedel. Der EY-Manager berät seit mehr als 25 Jahren Unternehmen aus der TV- und Medienbranche und spricht im Interview mit HORIZONT über die geringe Zahlungsbereitschaft in Deutschland, über das Zusammenwachsen von RTL und Gruner + Jahr sowie über das Risiko für Netflix, Premium-Kunden zu verlieren.